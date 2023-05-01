15 доказательств того, что правила на работе — это источник блистательных историй

Каждый из нас хотя бы разочек удивлялся странным правилам, установленным на работе. Но герои нашей статьи явно могут переплюнуть всех, ведь эти смешные и даже возмутительные инструкции они будут вспоминать, даже если поменяют работу несколько раз.