15 доказательств того, что правила на работе — это источник блистательных историй

Каждый из нас хотя бы разочек удивлялся странным правилам, установленным на работе. Но герои нашей статьи явно могут переплюнуть всех, ведь эти смешные и даже возмутительные инструкции они будут вспоминать, даже если поменяют работу несколько раз.
Каждый из нас хотя бы разочек удивлялся странным правилам, установленным на работе. Но герои нашей статьи явно могут переплюнуть всех, ведь эти смешные и даже возмутительные инструкции они будут вспоминать, даже если поменяют работу несколько раз.
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