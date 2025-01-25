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Бывший мясник проговорился: Раскрыл 3 способа обмана покупателей на рынке

Бывший мясник проговорился: Раскрыл 3 способа обмана покупателей на рынке

Царьград Фото: © Anton Kavashkin/ Russian Look/ Global Look Press   Когда-то Андрей Мальцев, наш герой, был продавцом мяса на местном рынке.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Благодарю.😀
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10 час.
Владимир Гусев
Парное мясо... Алма-ата 1981 год - центральный рынок - большаааая очередь. На асфальте расстелен здоровенный кусок брезента метров 5 на 5. На него затаскивают барана и режут. Тут  же разделывают тушу и влёт продают - а сколько в баране бараньего веса??? На 5 человек очередь продвинулась... Следующий - (в смысле баран)... И цена была какая то запредельная по тем временам, но мужики стояли терпеливо по пол дня...
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9 час.
Владимир Фердман
Самый распространенный обман от мясокомбината до рынка, это взаимствованный от рыбы  способ добавления водных растворов с помощью шприца. И ни одна из контролирующих служб этого как бы не замечает. Наперсточники распространились по всем структурам государства, а рынок это конечная стадия
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7 час.

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