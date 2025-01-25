Бывший мясник проговорился: Раскрыл 3 способа обмана покупателей на рынке

Владимир Гусев

Парное мясо... Алма-ата 1981 год - центральный рынок - большаааая очередь. На асфальте расстелен здоровенный кусок брезента метров 5 на 5. На него затаскивают барана и режут. Тут же разделывают тушу и влёт продают - а сколько в баране бараньего веса??? На 5 человек очередь продвинулась... Следующий - (в смысле баран)... И цена была какая то запредельная по тем временам, но мужики стояли терпеливо по пол дня...