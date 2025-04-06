Религиозных миссионеров обвинили в проведении ритуалов для «излечения от сексуального греха»

Крупнейшая в мире молодежная христианская миссионерская организация сталкивается с обвинениями в духовном насилии и контролирующем поведении со стороны молодых людей, которые говорят, что они были “травмированы”.
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