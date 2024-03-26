Мосбиржа хочет запустить собственный сервис автоследования

Московская биржа хочет запустить собственный сервис автоследования, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех источников в брокерских компаниях, а также собеседника, близкого близкий к биржевой инфраструктуре.
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