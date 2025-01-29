В Израиле воюют дети всех министров. Горькие уроки для России войны на Ближнем Востоке

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Мы из Советского Союза

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Комментарии
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Семен Демин
В России правят олигархи-евреи. Какие это патриоты?  Патриоты чего?  Поэтому РФ может вполне разделить судьбу СССР.
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