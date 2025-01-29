В Израиле воюют дети всех министров. Горькие уроки для России войны на Ближнем Востоке

Коллаж Царьграда Израиль одержал большую промежуточную победу в конфликте с соседями: сектор Газа разрушен, силы "Хезболлы" подорваны, режим Асада в Сирии пал, Ирану нанесён урон в результате бомбардировок его стратегических объектов.
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