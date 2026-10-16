Промежуток «2 часа 55 минут» кажется людям длиннее, чем «3 часа», — этот парадокс подтвердил Дипак Сирвани из школы бизнеса Саудера Университета Британской Колумбии.
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