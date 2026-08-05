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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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24-летний футболист погиб после удара молнии во время матча в Таиланде

24-летний футболист Сафван Аваэ погиб после удара молнии во время матча любительского турнира Golok FA Cup 2026 в Таиланде.

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