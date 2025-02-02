Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Кому вы все поверили?! Подержите себя за голову и успокойтесь!Хуже Минских согл...
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Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули

Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru На этой неделе был отозван из нижней палаты российского парламента законопроект о праве субъектов запрещать ношение в школах России религиозной одежды, в том числе хиджабов.

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Комментарии
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ММ
Нужен референдум: 1. О роспуске Думы 2. О запрете нынешним депутатам избираться вновь 3. О запрете исламской одежды 4. О законе об отзыве депутатов, не оправдавших доверие избирателей 5. О введении в избирательные списки строки ПРОТИВ ВСЕХ, при победе которой все остальные участники списка на 10лет отстраняются от любой политической деятельности 6. О введении смертной казни убийцам, получившим высшую меру, а убивавших мирных жителей публичные казни на местах преступлений как в 1944 году. 7.Привести мигрантское законодательство в соответствие с лучшими мировыми законами в данной области (типа Саудовской Аравии) 8. Разрешить короткоствол для коренного населения России. 9. Обязать владеющего оружием защищать мирных жителей от преступных посягательств путем применения оружия. 10. Награждать каждого, задержавшего или пристрелившего преступника, совершающего преступление. 11.Сотрудников полиции снабдить экшен-камерами, обязать их держать включенными и обязать применять оружие при любом посягательстве на сотрудника и мирного жителя.
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1 час.
Alex Zim
Россия не место где должно разбираться в деталях мусульманского одеяния.
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1 час.
irina
да задрали  уже этими новшествами ! ну почему в мою молодость небыло никаких проблем с никабами и  другими  заморочками????  почему на пляже   все были в купальниках, а не  в   зачехленниках? что мусолить эту  тему? есть закон , а терпеть  то, что    они пытаются нам  втюрить нельзя!  Я уж насмотрелась на то, что эти  богобоязненные  требуют себе после закутывания в европе.. Я не хочу , чтобы это было на моей Родине в России
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47 мин.
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