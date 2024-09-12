ХК «Югра» проиграл с разгромным счетом третий матч подряд в чемпионате ВХЛ

Ханты-мансийская «Югра» проиграла третий матч подряд в стартовой выездной серии чемпионата ВХЛ. Очередное, и на этот раз разгромное поражение, потерпела команда из ХМАО в Воскресенске от местного «Химика».
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