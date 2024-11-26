Фото: Hendrik Schmidt/Globallookpress Россия достанет кого угодно: В крушении самолёта DHL заранее нашли "руку Кремля" Британская The Times вбрасывала версию о взрыве посылки DHL в самолёте за пять дней до ЧП в Литве.
Сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
Что касается моего мнения, то преступная халатность главного конструктора. Если на Ту 104 выявили недостаток, так называемый "подхват" (из вики) "когда рейс Пекин — Москва, пилотировавшийся экипажем Г. Кузнецова, упал на территории Чувашии. В 1958 году, менее чем за 4 месяца, произошло 4 случая «подхвата»[6]. Кузнецов мужественно диктовал в эфир показания основных пилотажных приборов в течение подхвата и последующего срыва, до самого падения. Благодаря анализу полученных данных удалось восстановить траекторию самолёта и определить неэффективность руля высоты. После этого в конструкцию самолёта были внесены изменения, которые улучшили управляемость, и таких катастроф удалось избежать." Заметь последовательность. Выявили недостаток, несли изменения, удалось избежать таких катастроф. А теперь Новости Дзен на Сегодня ЧП в турецкой Анталье, где самолет, прибывший из Сочи, загорелся после жесткой посадки в аэропорту, — уже третий случай, когда стойка шасси Superjet пробивает топливный бак. После подобного инцидента в 2018 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рекомендовал разработчику внести изменения в конструкцию шасси лайнера для снижения риска возникновения течи топлива при жестких посадках. Сейчас рекомендации МАК проработаны разработчиком, сообщили «Известиям» в Минпромтоге... Справка «Известий» Происшествие с самолетом SSJ-100, выполнявшим рейс A4-5051 авиакомпании «Азимут» по маршруту «Сочи–Анталья», произошло 24 ноября и привело к поломке шасси и пожару из-за разлива топлива.... Похожие случаи с самолетом SSJ-100 происходили и раньше. 10 октября 2018 года в аэропорту Якутска после посадки SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во время торможения и рулежки из-за обледенения полосы выкатился за ее пределы. По информации из отчета МАК, тогда при выкатывании за пределы полосы подломились стойки шасси и вылилось топливо. Возгорания не возникло, благодаря чему три члена экипажа и 87 пассажиров не пострадали. История, произошедшая с другим Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в мае 2019-го, гораздо печальнее. Во время грубой посадки и последующего «козления» SSJ-100 повредил топливный бак, что вызвало возгорание лайнера. В результате, по информации СК России, погиб 41 человек из находившихся на борту 73 пассажиров и пятерых членов экипажа. Еще в 2018 году после аварии в Якутске МАК вынес рекомендации в адрес разработчика самолета SSJ-100 по внесению изменений в конструкцию шасси для снижения риска возникновения течи топлива при жестких посадках. Кроме того, МАК попросил принять решение о доработке существующей конструкции шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа. Как сказали «Известиям» в Минпромторге, рекомендации комиссии МАК, расследовавшей авиапроисшествие с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Якутия», проработаны разработчиком. — После прохождения необходимых испытаний конструктивные решения будут внедрены на новых воздушных судах Superjet 100. После будет выпущен сервисный бюллетень на доработку летающего парка, — отметили в ведомстве... В отчете МАК в п 5.15. разработчику воздушного судна RRJ-95 (зарегистрированное название «Суперджета») было рекомендовано «совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси для снижения риска возникновения течи топлива после воздействия нагрузок, превышающих расчетные». Авиационный комитет также рекомендовал принять решение о доработке авиалайнеров. Аналогичное требование содержится и в сертификационном законодательстве, в том числе в авиационных правилах «Топливные баки: общие положения», рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт», авиаэксперт Олег Пантелеев. — Там сказано, что любое воздушное судно должно быть спроектировано таким образом, чтобы при расчетных повреждениях топливо не разливалось и не создавало угрозы воспламенения при аварии, — сказал он. Доработки не производилось, хотя можно и нужно было начинать их еще в 2018 году после первого авиационного происшествия, считает Андрей Патраков. Улавливаешь разницу. В 2018 году выявили недостаток, а воз и ныне там. И при проектировании не учли авиационные правила «Топливные баки: общие положения»,
Ответить
1 час.
Геннадий Сытник
А ты какое отношение имеешь к суперджету, подишак?
Ответить
59 мин.
Николай Вовк
если у нас с самолётами такое, то что творится с авто. УАЗ "Патриот" ломается прямо на линии фронта, "Лада" технически - это 80-е годы, брак во всём.
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии