Сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день

Георгий Корнев

Что касается моего мнения, то преступная халатность главного конструктора. Если на Ту 104 выявили недостаток, так называемый "подхват" (из вики) "когда рейс Пекин — Москва, пилотировавшийся экипажем Г. Кузнецова, упал на территории Чувашии. В 1958 году, менее чем за 4 месяца, произошло 4 случая «подхвата»[6]. Кузнецов мужественно диктовал в эфир показания основных пилотажных приборов в течение подхвата и последующего срыва, до самого падения. Благодаря анализу полученных данных удалось восстановить траекторию самолёта и определить неэффективность руля высоты. После этого в конструкцию самолёта были внесены изменения, которые улучшили управляемость, и таких катастроф удалось избежать." Заметь последовательность. Выявили недостаток, несли изменения, удалось избежать таких катастроф. А теперь Новости Дзен на Сегодня ЧП в турецкой Анталье, где самолет, прибывший из Сочи, загорелся после жесткой посадки в аэропорту, — уже третий случай, когда стойка шасси Superjet пробивает топливный бак. После подобного инцидента в 2018 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рекомендовал разработчику внести изменения в конструкцию шасси лайнера для снижения риска возникновения течи топлива при жестких посадках. Сейчас рекомендации МАК проработаны разработчиком, сообщили «Известиям» в Минпромтоге... Справка «Известий» Происшествие с самолетом SSJ-100, выполнявшим рейс A4-5051 авиакомпании «Азимут» по маршруту «Сочи–Анталья», произошло 24 ноября и привело к поломке шасси и пожару из-за разлива топлива.... Похожие случаи с самолетом SSJ-100 происходили и раньше. 10 октября 2018 года в аэропорту Якутска после посадки SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во время торможения и рулежки из-за обледенения полосы выкатился за ее пределы. По информации из отчета МАК, тогда при выкатывании за пределы полосы подломились стойки шасси и вылилось топливо. Возгорания не возникло, благодаря чему три члена экипажа и 87 пассажиров не пострадали. История, произошедшая с другим Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в мае 2019-го, гораздо печальнее. Во время грубой посадки и последующего «козления» SSJ-100 повредил топливный бак, что вызвало возгорание лайнера. В результате, по информации СК России, погиб 41 человек из находившихся на борту 73 пассажиров и пятерых членов экипажа. Еще в 2018 году после аварии в Якутске МАК вынес рекомендации в адрес разработчика самолета SSJ-100 по внесению изменений в конструкцию шасси для снижения риска возникновения течи топлива при жестких посадках. Кроме того, МАК попросил принять решение о доработке существующей конструкции шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа. Как сказали «Известиям» в Минпромторге, рекомендации комиссии МАК, расследовавшей авиапроисшествие с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Якутия», проработаны разработчиком. — После прохождения необходимых испытаний конструктивные решения будут внедрены на новых воздушных судах Superjet 100. После будет выпущен сервисный бюллетень на доработку летающего парка, — отметили в ведомстве... В отчете МАК в п 5.15. разработчику воздушного судна RRJ-95 (зарегистрированное название «Суперджета») было рекомендовано «совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси для снижения риска возникновения течи топлива после воздействия нагрузок, превышающих расчетные». Авиационный комитет также рекомендовал принять решение о доработке авиалайнеров. Аналогичное требование содержится и в сертификационном законодательстве, в том числе в авиационных правилах «Топливные баки: общие положения», рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт», авиаэксперт Олег Пантелеев. — Там сказано, что любое воздушное судно должно быть спроектировано таким образом, чтобы при расчетных повреждениях топливо не разливалось и не создавало угрозы воспламенения при аварии, — сказал он. Доработки не производилось, хотя можно и нужно было начинать их еще в 2018 году после первого авиационного происшествия, считает Андрей Патраков. Улавливаешь разницу. В 2018 году выявили недостаток, а воз и ныне там. И при проектировании не учли авиационные правила «Топливные баки: общие положения»,