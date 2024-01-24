Защита блогера Блиновской просит отменить арест

Официальный канал прокуратуры г. Москвы Защита создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской просит отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии