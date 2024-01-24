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Защита блогера Блиновской просит отменить арест

Защита блогера Блиновской просит отменить арест

Официальный канал прокуратуры г. Москвы Защита создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской просит отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Отменить((( получается кому то можно нарушать закон а у кого бабло могут откупаться
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22 час.

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