"Её зовут Мира". Ростислав Хаит из фильма "День выборов" и "Квартета И" впервые стал отцом в 52 года

Возлюбленная актёра, продюсер Ольга Рыжкова долгое время умело скрывала своё интересное положение.Накануне стало известно о том, что звезда комедии "День выборов", "О чём говорят мужчины", участник "Квартета И" 52-летний Ростислав Хаит впервые стал отцом.