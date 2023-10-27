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"Её зовут Мира". Ростислав Хаит из фильма "День выборов" и "Квартета И" впервые стал отцом в 52 года

"Её зовут Мира". Ростислав Хаит из фильма "День выборов" и "Квартета И" впервые стал отцом в 52 года

Возлюбленная актёра, продюсер Ольга Рыжкова долгое время умело скрывала своё интересное положение.Накануне стало известно о том, что звезда комедии "День выборов", "О чём говорят мужчины", участник "Квартета И" 52-летний Ростислав Хаит впервые стал отцом.

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