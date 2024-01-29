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В нападении на церковь в Стамбуле подозревают россиянина и таджикистанца

В нападении на церковь в Стамбуле подозревают россиянина и таджикистанца

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранительные органы задержали 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле 28 января — два человека в лыжных масках подошли к церкви и открыли огонь.

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Игорь Петров
Откуда россиянин? Где родился? Опять чернота?
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