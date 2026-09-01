Рестораны на ВЭФ предлагают гостям блюда из приморских морепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Заведения общепита, работающие на площадке Восточного экономического форума, предлагают гостям множество блюд из приморских морепродуктов, передает корреспондент ТАСС.
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