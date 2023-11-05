Россия побила рекорд на рынке алмазов

Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов. По данным Кимберлийского процесса, в 2022 году наша страна впервые произвела более трети всех алмазов в мире — без малого 42 млн карат.
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