Соцучреждения Москвы смогут сами включать отопление с 1 сентября

С завтрашнего дня руководители образовательных, медицинских и культурных организаций смогут самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона.
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