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Спорт Уик-Энд

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Они вели 5:0 на решающем тай‑брейке - сёстры Уильямс выступили в паре на US Open и проиграли

Они вели 5:0 на решающем тай‑брейке - сёстры Уильямс выступили в паре на US Open и проиграли

Американки Серена и Винус Уильямс проиграли Чань Хаочин из Тайваня и Майе Джойнт из Австралии в первом круге Открытого чемпионата США в женском парном разряде.

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