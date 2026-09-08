В Петербурге 8 сентября зажгут световые проекции и подсветку в память о блокаде

День памяти жертв блокады Ленинграда запомнится петербуржцам световыми акцентами с 8 по 10 сентября. Проекции и горящие мосты напомнят жителям о начале бессмертного подвига на Неве.
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