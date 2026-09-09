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Татар-информ

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В Казани завершили ремонт поврежденного коллектора на Чистопольской

В Казани завершили ремонт поврежденного коллектора на Чистопольской

Основные работы по ремонту канализационного коллектора на улице Чистопольской, 4 в Казани, где из-за сильного износа трубы произошел провал грунта, завершили.

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