Дочка «Лукойла» скупает скважины в ХМАО Дочерняя организация энергетического холдинга «Лукойл – Западная Сибирь» выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО.
Пронедра
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Дочка «Лукойла» скупает скважины в ХМАО Дочерняя организация энергетического холдинга «Лукойл – Западная Сибирь» выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО.
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