Dungeon Crawler Carl Fans Have To Watch This Acclaimed DC Comics Show

It's going to be a while before the Dungeon Crawler Carl show comes out, but in the meantime, fans of the books will love this weird DC series.
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