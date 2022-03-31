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Как погиб "тот самый" комбат

Как погиб "тот самый" комбат

Фото этого героя Великой Отечественной облетело весь мир. Но вот его имя узнали гораздо позже.Это фото известно многим — на нём комбат поднимает своих бойцов в атаку:     Долгие годы он оставался безымянным, кто-то даже думал, что фото постановочное.

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