Гоголевский мост и другие дороги Петрозаводска отремонтируют в 2024 году

Администрация Петрозаводска составила список дорог, которые будут ремонтировать в 2024 году. Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации города Анникки Сильченко.
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