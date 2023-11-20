В 15 регионах России в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления

Гидрометцентр РФ выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и призвал жителей 15 регионов соблюдать осторожность Гидрометцентр РФ выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и призвал жителей 15 регионов соблюдать осторожность По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в центральных и сибирских регионах пройдут сильные осадки, шквалистый ветер и грозы.