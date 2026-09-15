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Царьград

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«Поезд Победы» приедет в Курган 18 сентября: бесплатные билеты уже доступны

«Поезд Победы» приедет в Курган 18 сентября: бесплатные билеты уже доступны

Жители Кургана смогут увидеть передвижной музей «Поезд Победы» 18 и 19 сентября. Состав будет находиться на центральном железнодорожном вокзале города, уточнили в пресс-службе правительства Курганской области.

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