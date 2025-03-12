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Российские штурмовики на опустевших улицах Суджи. Благодаря тому, что противник покинул город фактически без боев большинство зданий уцелело без серьезных разрушений.

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