Российские штурмовики на опустевших улицах Суджи. Благодаря тому, что противник покинул город фактически без боев большинство зданий уцелело без серьезных разрушений.
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Российские штурмовики на опустевших улицах Суджи. Благодаря тому, что противник покинул город фактически без боев большинство зданий уцелело без серьезных разрушений.
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