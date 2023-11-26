10 известных людей, которые доказали: за успехом стоит тяжелый материнский труд

За достижениями актеров, ученых, писателей и прочих великих людей скрывается не только талант. Мы порой забываем о мамах, которые воспитывали гениев, поддерживали их начинания, гордились удачами и подставляли плечо в минуты провалов.
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