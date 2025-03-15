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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

Юнармейцы Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

В рамках акции на территории Марьяновского мемориала состоялась торжественная церемония открытия и зажжения Вечного огня.

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