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Север Пресс

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Власти Салехарда планируют отремонтировать мост через Преображенку

Власти Салехарда планируют отремонтировать мост через Преображенку

Администрация Салехарда объявила закупку на ремонт ограждения пешеходного моста через реку Преображенка.

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