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"Крупный штраф и лишение прав": За эти две вещи в салоне сейчас наказывают водителей

"Крупный штраф и лишение прав": За эти две вещи в салоне сейчас наказывают водителей

Автомобилистов по всей России предупредили, что инспекторы ГИБДД будут внимательнее осматривать салон автомобиля, бардачок и подлокотники, так как именно там можно найти две вещи, которые приведут к существенным штрафам и лишению водительских прав.

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