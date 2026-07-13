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Больше тысячи садов Свердловской области остаются под водой

Больше тысячи садов Свердловской области остаются под водой

В Свердловской области продолжается борьба с последствиями дождевого паводка. Как сообщает ГУ МЧС, к утру 13 июля в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 169 частных жилых домов, 1006 приусадебных участков, 10 низководных мостов и 3 участка автомобильной дороги.

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