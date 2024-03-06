Стало известно, когда в пензенском микрорайоне ГПЗ появится зона отдыха

Жителей Пензы беспокоит благоустройство в новых кварталах микрорайона ГПЗ-24. Одна из горожанок выразила свое беспокойство в социальной сети «ВКонтакте», задав вопрос о планах создания зоны для прогулок в этом районе.
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