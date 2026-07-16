Песков назвал плачевной ситуацию в международной экономике

МОСКВ, 16 июля. /ТАСС/. Темпы роста экономики России в данный момент недостаточны. Но и мировая экономика сейчас в плачевном состоянии, а страна не изолирована от глобальных процессов, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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