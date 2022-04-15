Танкисты общевойсковой армии ВВО выполняют упражнения контрольных стрельб в Приморье

Танкисты общевойсковой армии ВВО выполняют упражнения контрольных стрельб в Приморье

В ходе практических занятий, военнослужащие поражают мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 600 до 1800 метров.

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