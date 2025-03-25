В Госдуме попросили ускорить наделение военкоров статусом ветеранов боевых действий

В Госдуме просят ускорить наделение военкоров статусом ветеранов боевых действий. С такой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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