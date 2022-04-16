Рязанским водителям рассказали, как предотвратить угон автомобиля

Так, рязанцев просят соблюдать простые правила: всегда глушите автомобиль и вынимайте ключ из замка зажигания; не оставляйте ключи автомобиля в салоне, документы и ценные вещи; доведите до автоматизма действия при закрывании машины: проверяйте ключи, двери, окна, сигнализацию, капот; не допускайте, чтобы посторонние имели доступ к ключам вашего авто; не оставляйте машину без присмотра на мойках или в автосервисах; при парковке на длительное время оставляйте автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке; в условиях гаражного хранения используйте замки повышенной секретности; поставьте на автомобиль сигнализацию и систему блокировки; по возможности инициируйте среди собственников жилья обустройство парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.