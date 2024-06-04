Спрос и предложение- кем в Свердловской области проще всего устояться в июне

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали данные по рынку труда в Свердловской области и выяснили, кем в начале июня проще всего устроиться, и сколько готовы платить этим специалистам.
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