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Поздняков о решении FIL оставить в силе отстранение российских саночников: «Мы видим, что последние правила в спорте разрушаются на наших глазах»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил решение Международной федерации санного спорта (FIL) оставить в силе отстранение российских спортсменов.

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