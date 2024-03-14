Театр абсурда
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Театр абсурда

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Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Пока одни с оружием в руках приближают Победу, другие изводят дома их родных. Сосед снизу сделал невыносимой жизнь семьи в Магнитогорске.

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Комментарии
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Горыныч
Музыканта с нижнего этажа вместе с его колонками посадить в камеру и включить его любимы марш нон стоп. Увидим, насколько его хватит.
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11 час.
Т
Тамара
Отлично написано, жаль только, что всё это пролетит мимо. Твари давно засели во все тёпленькие места. Выдрать их оттуда очень сложно. Но у нас всё получится, я уверена. Нынешнее время меняет нас. Мы объединяемся и у нас всё будет хорошо. Гадёнышей ото всюду выгонем и каждому воздадим по заслугам. Не падать ДУХОМ !!!
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6 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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4 час.

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