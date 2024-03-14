Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Т

Тамара

Отлично написано, жаль только, что всё это пролетит мимо. Твари давно засели во все тёпленькие места. Выдрать их оттуда очень сложно. Но у нас всё получится, я уверена. Нынешнее время меняет нас. Мы объединяемся и у нас всё будет хорошо. Гадёнышей ото всюду выгонем и каждому воздадим по заслугам. Не падать ДУХОМ !!!