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FN: В США возмущены привилегиями для дипломатов из России в Нью-Йорке

FN: В США возмущены привилегиями для дипломатов из России в Нью-Йорке

Политики, общественники и простые граждане США негодуют из-за привилегий, которые сами же власти Штатов предоставили дипломатам из России в Нью-Йорке.

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Комментарии
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Eduard
Общественники,эти продажные шкуры?
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