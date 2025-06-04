The Hill: позиции сторон в Стамбуле не сошлись ни в чем

На переговорный тупик в Стамбуле указывает американский сетевой журнал The Hill, отмечая, что хоть вторая встреча делегаций с мая текущего года и состоялась, но основные разногласия между двумя я сторонами остаются неразрешенными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии