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The Hill: позиции сторон в Стамбуле не сошлись ни в чем

The Hill: позиции сторон в Стамбуле не сошлись ни в чем

На переговорный тупик в Стамбуле указывает американский сетевой журнал The Hill, отмечая, что хоть вторая встреча делегаций с мая текущего года и состоялась, но основные разногласия между двумя я сторонами остаются неразрешенными.

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