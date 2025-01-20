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Тонувший на Audi рыбак пытался спасти машину, вычерпывая миской воду из салона в Приморском крае

Тонувший на Audi рыбак пытался спасти машину, вычерпывая миской воду из салона в Приморском крае

Тонувший на Audi рыбак пытался спасти машину, вычерпывая миской воду из салона в Приморском крае Гражданин Китая приехал порыбачить в районе Тавричанки, выехал на лёд, но машина провалилась и стала медленно тонуть.

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