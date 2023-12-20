Новость, которая взбудоражила США

Natalija Osminina

В любом случае Гражданской войны на фоне Великой Экономической депрессии США не миновать. Слишком много накопилось внутренних проблем по всему спектру- разрушенной инфраструктуре, мигрантам, обнищанию, и нарастающим противоречиям между белыми- черными - латинасами, демократами и республиканцами, левыми и правыми. Время, когда энергия США тратилась во внешнюю среду по праву гегемона, закончилось. Пространство вывернулось наизнанку и всё то, что они натворили, стало сливаться на их голову.