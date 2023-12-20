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Новость, которая взбудоражила США

Новость, которая взбудоражила США

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборахСуд, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда третий раздел 14-й поправки был использован для дисквалификации кандидата в президенты.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В любом случае Гражданской войны на фоне Великой Экономической депрессии США не миновать. Слишком много накопилось внутренних проблем по всему спектру- разрушенной инфраструктуре, мигрантам, обнищанию, и нарастающим противоречиям между белыми- черными - латинасами, демократами и республиканцами,  левыми и правыми. Время, когда энергия США тратилась во внешнюю среду по праву гегемона, закончилось. Пространство вывернулось наизнанку и всё то, что они натворили, стало сливаться на их голову.
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