Избранный президент США намерен снять напряженность в отношениях с Россией

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми сообщил о намерениях избранного президента США Дональда Трампа изменить подход к отношениям с Российской Федерацией, сосредоточив усилия на дипломатии и снижении военной конфронтации.
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