В Ростовской области продолжаются проверки миграционного режима

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с Военной следственной службой СК РФ по Ростовскому гарнизону и военным комиссариатом провели проверочные мероприятия в Аксайском районе Ростовской области.
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