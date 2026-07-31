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Фаранд — секреты древнего сплава и его связь с булатом

Фаранд — секреты древнего сплава и его связь с булатом

Фаранд — одно из тех загадочных слов, которое всплывает на стыке истории, металлургии и легенд. Этот древний сплав, окутанный тайнами утраченных технологий, веками привлекал внимание мастеров и исследователей.

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