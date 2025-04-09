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Продолжатель дела Цапков. Краснодарский судья, у которого 7 млрд рублей и 130 земельных участков

Продолжатель дела Цапков. Краснодарский судья, у которого 7 млрд рублей и 130 земельных участков

Нет, все-так клан Черновых не как его земляки Цапки. Вероятно, никого бывший большой судья Александр Чернов не убивал и на заказывал, хотя непонятно как можно было заработать 7 млрд рублей, которые сейчас ему вменяет Генпрокуратура.

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Комментарии
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л
людмила
Пора обрубить щупальца краснодарскому спруту, изъять незаконно нажитое и отправить на нужды СВО.
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12 час.
В
Владимир
Если бы это было только в одном месте, в одном районе.
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11 час.
Nikolaev Vadim
а с какого перепуга у нас вообще есть неприкосновенные??? депутаты, прокуроры, судьи?? по конституции мы все равны перед законом
Ответить
9 час.
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