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ЧП на Крымском мосту: повреждено дорожное полотно, есть погибшие

ЧП на Крымском мосту: повреждено дорожное полотно, есть погибшие

В результате ЧП погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. Работу паромов, автомобильное и железнодорожное движения временно приостановилиОбновлено в 9:05Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

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