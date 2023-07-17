ЧП на Крымском мосту: повреждено дорожное полотно, есть погибшие

В результате ЧП погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. Работу паромов, автомобильное и железнодорожное движения временно приостановилиОбновлено в 9:05Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.