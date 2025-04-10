Володин: Коммунисты хлебом-солью встречали агента иностранного государства

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Михаил Величко

А сам Володин вместе с Толстым отмывал фашиста Ильина и возводил его в ранг "патриота с трудной судьбой". И у него нет никаких претензий к Центробанку - главному конституционно узаконенному иноагенту - хотя единственно, что ЦБ делает успешно, - душит ростовщической удавкой реальный сектор и Россию в целом.