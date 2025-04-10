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Политнавигатор

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Володин: Коммунисты хлебом-солью встречали агента иностранного государства

Володин: Коммунисты хлебом-солью встречали агента иностранного государства

Ютуб доплачивал блогерам-миллионникам за критику России. Об этом на заседании парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Расскажу конкретный пример, как действуют недружественные страны в отношении РФ.

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Комментарии
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МВ
Михаил Величко
А сам Володин вместе с Толстым отмывал фашиста Ильина и возводил его в ранг &quot;патриота с трудной судьбой&quot;. И у него нет никаких претензий к Центробанку - главному конституционно узаконенному иноагенту - хотя единственно, что ЦБ делает успешно, - душит ростовщической удавкой реальный сектор и Россию в целом.
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17 час.
сч
саша черный
перевертыш
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17 час.
НС
Наталья Середа
А где же в это время был сам володин
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13 час.
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