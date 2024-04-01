По иску об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей

Судебные приставы арестовали счета и активы, принадлежащие родственникам экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Вадима Белоусова, в качестве обеспечительных мер по делу о взыскании в доход государства активов «Макфы» и и аффилированных с ний компаний в РФ.